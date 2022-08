Der Wilde Westen inmitten der Bündner Bergen

Sie nimmt langsam Gestalt an, die Western-City Malans. Bereits zum zweiten Mal wird die temporäre Westernstadt auf einer 3’500 Quadratmeter grossen Wiesenfläche an der Zeughausstrasse aufgebaut. Und genau auf dieser Wiese steht Andres Hartmann. Gemeinsam mit seiner Frau, Mirjam Hartmann, hat er die City im Jahr 2019 ins Leben gerufen. Wie die Idee zum Projekt entstanden sei, wisse er aber gar nicht so recht.