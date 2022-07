Der Weg zum Doktortitel wird einfacher

Bisher ist die Zulassung zur Universität Zürich und damit zu einem Doktorat gemäss Kessler ein individueller Entscheid in Ausnahmefällen gewesen. Ein grosser Vorteil der neuen Kooperation sei der geregelte Zugang zur Uni. Studierende der Fachhochschule benötigen für eine Zulassung den Master of Science in Business Administration und einen Notendurchschnitt von 5.5. Daraus ergebe sich aber nicht automatisch das Recht zur Zulassung. Der definitive Entscheid zur Aufnahme werde am Ende durch den entsprechenden Lehrstuhl gefällt. Hierzu prüfe dieser die Leistung und die Motivation der einzelnen Studierenden. So sei das Vorgehen auch bei den Masterabsolventinnen und Masterabsolventen an der Universität.