Der Vital-Booster im Trinknapf des Hundes

Lösung für den Trinknapf

Die pet-soda AG aus Weinfelden (TG) nahm sich diesem wichtigen Problem an und entwickelte in den letzten Jahren ein vitalisierendes Getränk für Hunde. Dog-Soda ist die weltweit erste Nahrungsergänzung auf Pulverbasis für das Trinkwasser des Hundes und wurde gemeinsam mit einem auf Tiernahrung spezialisierten Labor entwickelt. Sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe verwandeln einfaches Wasser in das Plus an Lebensqualität. Spirulina-Algen sowie ein ausgeglichener Mix aus Vitaminen und Spurenelementen stärken das Immunsystem und unterstützen den gesunden Knochenbau. Auch das Herz-Kreislaufsystem und die Fellstruktur kann durch dank der Abgabe von Dog-Soda gestärkt werden. Da das Pulver frei von Gluten, Laktose und Zucker ist, eignet es sich auch für Allergiker. Und mit den drei Geschmacksrichtungen Lachs, Rind und Leberwurst ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Förderung der Tiergesundheit sowie eine gesunde Alternative beim Trinken sind dabei die Ziele der Produkte. "Beim Hundehalter kommt es verstärkt zu einem Umdenken, denn das Trinken des Hundes rückt stärker in den Fokus und wir sind überzeugt, dass wir mit Dog-Soda endlich einen Vitalbooster im Trinknapf bieten können" sagt Gründer Christoph Lanter.

Was sagen Fachleute zum Produkt?

«Wir als Tierheilpraxis haben uns darauf spezialisiert, Mangelerscheinungen beim Hund zu ergründen und zu beseitigen.» sagt Christa Falkenstein von VitalVet24. Ihre Analyse basiert auf der Schwingungsmedizin, welche die Frequenz jeder einzelnen Körperzelle misst. So werden mit dem sogenannten «Pet-Scanner» innerhalb weniger Minuten die wichtigsten Körperfunktionen des Hundes untersucht. Neben schulmedizinischen Untersuchungen geben biokybernetische Analysesysteme einen wichtigen und wertvollen Hinweis auf den energetischen Zustand des Tierkörpers und damit die Funktion und den Zustand der Zellen. Die verschiedenen Organzellen weisen unterschiedliche Frequenzen auf, welche durch endogene und exogene Faktoren beeinflusst werden können. Die Informationen der Zellfrequenzen geben dem Therapeuten wertvolle Hinweise bezüglich energetischer Dysbalancen und möglicher Regulationsstörungen. Christa Falkenstein testete das Produkt bei eigenen Hunden und Hunden in Behandlung und meint: "Bei unseren Probanden konnten wir eine signifikante Verbesserung durch die Gabe von Dog-Soda feststellen."