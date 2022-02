Der Valentinstag und seine Bedeutung

Der grosse Hype um den 14. Februar, der besonders schlauen Marketingprofis zu verdanken ist, kam dann allerdings später. Heute nützen etwa Migros, Coop, Pandora und Co. den Tag, um speziell für ihre Produkte zu werben und gezielt Werbung zu schalten. Die grossen Gewinner des Valentinstags sind aber vor allem die Blumenhändler. Für sie ist der Tag der Liebenden gar das wichtigste Verkaufsevent des Jahres. Der Tag macht gemäss Zahlen des Floristenverbands mit ungefähr 40 Millionen Franken rund 5 Prozent des Jahresumsatzes der Floristen in der Schweiz aus. In den letzten Jahren wurden Rosen, Tulpen und Co. aber vermehrt durch «Erlebnisgeschenke» abgelöst. Diese Art von Valentinstagsgeschenke wurde in der Schweiz richtig zum Trend. So machen etwa Hotelbuchungen nun über einen Drittel des Gesamtumsatzes am Valentinstag aus.