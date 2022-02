Der Überblick über die Fasnacht in Graubünden

Die Fasnacht findet dieses Jahr wieder statt - und das ohne Masken- und Zertifikatspflicht. Für viele Gemeinden kommen die Lockerungen, die letzte Woche vom Bundesrat beschlossen wurden, zu spät. Die meisten Anlässe wie zum Beispiel in Zizers oder in Landquart mussten bereits früh abgesagt werden.

In einigen Gemeinden wird jedoch närrisch gefeiert, so etwa dieses Wochenende unter anderem in Disentis, Chur und Untervaz.

In welchen Gemeinden die Närrinnen und Narren sonst noch auf ihre Kosten kommen werden, seht ihr in der Überblicksgrafik.