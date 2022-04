Der Superjäger ist in Gefahr

Damit man der Schrumpfung des Bestands entgegenwirken könne, müsse man zunächst wissen, wo überall Wanderfalken vorkommen. «Denn nur was man kennt, kann man auch schützen», so Kofler. Der Bestand des Wanderfalken werde in Graubünden auf etwa 20 bis 30 Brutpaare geschätzt. Damit diese Zahl nicht noch weiter zurückgehe, sei auch die Bevölkerung gefragt. «Wenn an einem Ort – sei es an einem Fels oder in einem Klettergebiet – Regeln kommuniziert werden, sollte man diese zwingend befolgen», betont er.