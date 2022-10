Der «schwarze Mann» vom Rhein oder Wie ein Buch den Kreis schliesst

Auf einer alten Fotografie sieht man ihn mit seinem Vater im Untervazer Gebiet Hirschland beim Vesperbrot sitzen. Hager, unrasiert, eher ärmlich gekleidet in dunkles Tuch. Trotzdem wirkt er nicht unzufrieden. Josef Vonau, geboren 1909, gestorben 1979, von den Einheimischen «Pfunau-Seppli» genannt, war der letzte Abdecker von Untervaz. Er hauste in einer bretterbeschlagenen Hütte am Rhein und war dafür zuständig, verendete Tiere zu entsorgen.