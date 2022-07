Der Schnee von gestern fehlt heute

Die Bündner Älplerinnen und Älpler blicken alles andere als sorgenfrei in die nähere Zukunft. Das prognostiziert weiterhin heisse und trockene Wetter könnte gerade in der Höhe für grosse Trockenheit sorgen. «Mögliche Auswirkungen wären, dass Quellen, die ohnehin schon wenig Wasser führen, ganz versiegen», sagt Töni Gujan, Leiter der Fachstelle Alpwirtschaft am landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Plantahof in Landquart.