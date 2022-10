Der Nussknacker von Malans

Ein idealer Fleck für Nussbäume

Seit 2010 pflanzt der Nussbauer Johannes Janggen Nussbäume, mittlerweile sind es 1500 Stück auf viereinhalb Hektaren Land. Stellt man sich nun mas­sive, haushohe Bäume vor, so, wie man sie aus den Dörfern kennt, so sieht es bei Janggen etwas anders aus. Etwas höher als zwei Meter sind die Stämme, dann schon folgen die Äste, die Nüsse tragen. Zwar nenne man das auch noch Hochstamm, aber es sind in der Tat sehr kleine Hochstämmer. Janggen erklärt: «Je kleiner die Bäume, desto früher tragen sie Nüs­se. Wir brauchten für unser Projekt möglichst rasch Nüsse, also habe ich mich für die niedrigste Art von Hochstamm entschieden.» In dieser Grösse tragen die Bäume ab rund vier Jahren erste Früchte, ab sie­ben Jahren haben sie Vollertrag.

A propos alte Bäume

Früher hatten viele Bauern einen Nussbaum neben ihrem Haus stehen. Nicht nur der Nüsse wegen, sondern auch, weil der Baum wie ein Blitzableiter wirkte. Doch im Jahr 1956 erfroren sehr viele davon. Der Winter war erst viel zu mild, die Bäume began­nen zu treiben. Dann kam der grosse Spätfrost und es zersprengte die Bäume, die bereits im Saft stan­den, von Innen.

Nun aber wächst schweizweit die Zahl der Nussbäu­me. Die Bauern der «swiss nuss»-Genossenschaft haben mittlerweile 3500 Bäume gepflanzt. In Grau­bünden gibt es neben dem Hof von Janggen noch Bauern im Puschlav, die ebenfalls Walnüsse kultivie­ren. In Bio-Qualität allerdings gibts Bündner Nüsse nur von Johannes Janggen.

Die Nüsse werden in Grossverpackungen abgefüllt. «Vor allem Bäckereien beliefern wir, sagt Janggen. «Kleine Verpackungen können wir hier, zumindest aktuell, noch nicht anbieten.» Von der letztjährigen Ernte konnten 3500 Kilogramm Nussbruch die Kna­ckerei verlassen. «Bei der Ernte 2022 rechnen wir bereits mit 9000 Kilogramm», sagt Janggen.