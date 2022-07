Der Nationalfeiertag wird wieder auf der Quaderwiese gefeiert

Die Stadt Chur freut sich, nach einer pandemiebedingten Absage und einer kleiner Feier auf dem Kornplatz im letzten Jahr, wieder eine 1. August-Feier durchführen zu können, schreibt sie in einer Mitteilung. Die Festlichkeiten finden wie in Zeiten vor Corona wieder auf der Quaderwiese in Chur statt.

«Es sei jetzt wichtig, die alten Traditionen wieder aufleben zu lassen», heisst es in der Medienmitteilung. Auf ein Höhenfeuerwerk werde verzichtet, dafür solle eine Feuershow mit einem musikalisch abgestimmten Barockfeuerwerk für Unterhaltung sorgen. Ausserdem findet auch der traditionelle Lampionzug für die Kinder wieder statt.

Das Abfeuern von privaten Feuerwerken sind auf der Quaderwiese untersagt. (red)