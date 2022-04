Der mühsame Kampf gegen die Pollen

Der Frühling lockt viele Menschen nach draussen in die Natur. Zum Picknick auf die Wiese, zum Spaziergang in den Wald oder zum Grillieren an den See. Wenn andere bei den ersten warmen Sonnenstrahlen ins Freie strömen, bleiben vom Heuschnupfen Geplagte lieber in geschlossenen Räumen. Für Allergikerinnen und Allergiker können solche Ausflüge nämlich zum Debakel werden.

Die Allergie gegen Pollen, auch Heuschnupfen genannt, ist weit verbreitet. Die schlimmste Zeit des Heuschnupfens erleben die meisten während der Birken- und Gräserblüte. Die Birken blühen in der Regel am stärksten im April und im Mai, die Gräser im Mai und im Juni. Die Symptome können von leichtem Jucken in den Augen und der Nase bis hin zu Asthmaanfällen reichen.

Heuschnupfen kann Betroffenen das Leben vermiesen. Wir haben in den weiten des Internets Tipps zusammengesucht, wie ihr die lästigen Pollen vom Leib halten und die blühende Jahreszeit unbeschwert geniessen könnt.

Richtig lüften:

Lüftet jeweils nur kurz und vor allem dann, wenn es regnet (am besten Rund zehn Minuten nachdem es beginnt zu regnen, denn einsetzender Regen wirbelt die Pollen auf). Im Schlafzimmer lasst ihr am besten einen Luftreiniger laufen.

Pollengitter und Pollenfilter:

Montiert ein Pollengitter an die Fenster und benützt einen Pollenfilter im Auto.

Sonnenbrille:

Tragt eine Sonnenbrille. Sie schützt die Augen nicht nur vor Sonnenstrahlen, sondern auch vor Pollen.

Sport in Hallen oder zu Hause:

Reduziert die sportlichen Aktivitäten auf Indoor-Sport oder nehmt vor dem Sport draussen Medikamente gegen die Allergie ein.