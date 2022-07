Der Mann, dessen Beruf die Ferienreisen sind

Es ist 17.40 Uhr an diesem Mittwochabend beim Churer Bahnhof. Vor dem Hotel «ABC» sitzen zwei eiserne Skulpturen auf ihren Betonsockeln links und rechts des Eingangs; die eine wirkt, als wäre auch ihr etwas zu heiss. Um 17.42 Uhr biegt er um die Strassenecke: Der feuerrote Reisecar des Reisebüros W. Roth Chur sucht sich zentimetergenau seinen Platz in der Busparklücke, in der – so steht es in amtlichem Gelb auf dem Boden – maximal 15 Minuten gehalten werden darf. Mit einem Zischen öffnet sich die Tür. «Zwei Minuten zu spät», sagt Roman Deflorin grinsend und steigt aus.