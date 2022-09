Der Mann, der das Weltgeschehen zu den Jagdhütten bringt

Zügig ist Georges Rudolf von Rohr mit seinem Mountainbike unterwegs. Schon nach kürzester Zeit hat er die Häuser von Tarasp hinter sich gelassen, das Schloss ist schon lange nicht mehr sichtbar. Tief ist von Rohr in den Wald hineingetaucht. Er fährt an der alten Sägerei vorbei, dort wo die Abzweigung zum Zwergenweg ist, und nimmt dann den steilen Waldweg bis zur Alp Laisch unter die Räder. Unterwegs trifft er nur einen Bauern, der auf die Mutterkühe wartet, die an diesem Tag von der Alp Plavna kommen sollten. Der Alpsommer ist vorbei, die Jagdzeit hat begonnen.