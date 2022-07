Der Kanton verbessert in Schwanden Kreuzung für den Veloverkehr

Das eine ist die Hauptstrasse ins Sernftal, die unter der Bahnlinie durchführt und an der auch das Feuerwehrgebäude von Schwanden liegt. Das andere ist der Veloweg, der von Mitlödi her durch die gleiche Unterführung zum Tschachen führt. In der Unterführung gibt es ein Trottoir und einen Fussgängerstreifen, aber keine Mittelinsel und keinen speziellen Schutz für abbiegende Velofahrende. Zum Tschachen mit seinen verschiedenen Industriebetrieben fahren aber auch grosse Lastwagen.