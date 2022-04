Der «Kampftag» der Arbeitsklasse erklärt

Am Sonntag ist der 1. Mai – ein geschichtsträchtiger Tag mit einigen offenen Fragen. Wo ist der Ursprung dieses Feiertages? Was fordern die Gewerkschaften heute? Und warum hat an diesem Tag nicht die ganze Schweiz frei?

Forderung damals: Acht-Stunden-Tag

Der Tag der Arbeit hat seinen Ursprung in Amerika. Der 1. Mai war der sogenannte «Moving Day»: Viele Arbeitsverträge endeten, Arbeitsstellen oder der Wohnort wurden an diesem Datum gewechselt.

Zum ersten Mal gingen die Arbeiterinnen und Arbeiter am 1. Mai 1886 auf die Strasse. Gefordert wurde ein Achtstundentag. Drei Jahre später trafen sich in Paris sozialistische Gewerkschaften und Parteien aus aller Welt zum zweiten Internationalen Arbeiterkongress. Es wurde beschlossen, sich dem Amerikanischen Arbeiterbund anzuschliessen. Somit fand am 1. Mai 1890 die erste weltweite Demonstration statt.

Forderung heute: Soziale Wende

Jedes Jahr finden zahlreiche Demonstrationen zum Tag der Arbeit statt. In der Schweiz engagiert sich der Schweizerische Gewerkschaftsbund am Tag der Arbeit. Die Gewerkschaften fordern einen Aufschwung für die Arbeiterinnen und Arbeiter mit Vollbeschäftigung, besseren Löhnen und einer sozialeren Altersvorsorge, wie es auf deren Webseiten heisst. Das Motto vom 1. Mai 2021 lautete: Zeit für die soziale Wende!

Frei oder nicht?

In unseren Nachbarländern Deutschland, Österreich oder im Fürstentum Liechtenstein ist der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag. In der Schweiz ist die Feiertagsregelung jedoch Sache der Kantone. Nur der 1. August ist als Nationalfeiertag gesamtschweizerisch seit 1994 geregelt. In Graubünden und Glarus wird am 1. Mai gearbeitet. Doch beispielsweise in Zürich, Tessin oder Basel-Stadt ist der 1. Mai ein anerkannter Feiertag.

Auch wenn die Forderungen sich seit Beginn der Bewegung geändert haben, finden in vielen Ländern immer noch grosse Kundgebungen statt. Deshalb bezeichnet der Schweizerische Gewerkschaftsbund den Tag der Arbeit auch als den «einzigen wirklich weltumspannenden Feiertag». (nua)