Der Gradlinige gibt sein Feuer weiter

Er ist eine Legende. Für die einen ist er der Meisterkoch am offenen Feuer, für die anderen ein kantiges Bergleroriginal. Und dann gibt es die, die ihn schwierig nennen. Schwierig? «Ich würde eher sagen: Gradlinig», meint Christian Kaiser. Der aus Wien stammende Routinier am Herd, der seit 36 Jahren in der Schweiz tätig ist, muss es wissen: Er kennt den «Gradlinigen» nicht nur seit geraumer Zeit, er hat vergangenen Winter auch beim ihm gearbeitet. Denn er wird in seine Fussstapfen treten, sein Feuer übernehmen, auch ganz wörtlich.