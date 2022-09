Der Gartenschläfer fühlt sich in der Region wohl

Am 6. September stellten 29 Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder der Schule La Punt Chamues-ch gemeinsam mit ihren Lehrpersonen unter Anleitung des WWF zehn Spurentunnel im Gemeindegebiet La Punt auf. Durch einen Spurentunnel laufen kleine Säugetiere wie Wiesel, Hermelin, Gartenschläfer, Igel und Mäuse. Sie hinterlassen ihre Trittsiegel auf einem vorgefertigten Papier, dem Spurenblatt. Das Spurenblatt wird von den Kindern wöchentlich ausgewechselt, und die Spuren des entnommenen Blattes werden bestimmt. So erforschen die Kinder, welche Tiere in ihrer Umgebung leben. Das Projekt läuft bis zu den Herbstferien und schenkt den Kindern eine neue Wahrnehmung ihrer Umgebung. Sie erfahren, welche sonst vielleicht nicht sichtbaren Tiere in ihrer unmittelbaren Umgebung leben, und sie nehmen wahr, wo sich die Tiere gerne aufhalten und sich deren bevorzugte Lebensräume befinden. (red)