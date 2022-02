Der «erste» Chalandamarz ist schon Geschichte

Sendet euer Chalandamarz-Bild

Sind auch eure Kinder in diesem Jahr wieder an einem Chalanda­marz-Umzug mit dabei? Oder feiert ihr das Brauchtum in kleinem Kreis? Sendet uns euer Bild, wie Chalanda­marz bei euch gefeiert wird, an reporter@suedostschweiz.ch. Eine Auswahl der Einsendungen wird in dieser Zeitung sowie auf «suedostschweiz.ch» veröffentlicht. (red)