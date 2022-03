Der erfolgreiche Pragmatiker mit grossem Herz

Nein, Schlagworte, Plattitüden, die grosse Geste: All das war seine Sache nicht. Wenn Klaus Huber sprach, dann tat er das immer differenziert, niemals effekthascherisch, immer präzise, nie auf den spektakulären Auftritt bedacht. Selbstdarstellung war nicht das Ziel des 1938 geborenen Ingenieurs Agronom aus Schiers. Auch sein politischer Weg war ein nahezu logischer: 1975 wurde er für die SVP in den Bündner Grossen Rat gewählt; es folgten Stationen als Fraktionschef (1985 bis 1988) und Standespräsident (1988/89). Im Jahr 1994 wurde er in die Regierung gewählt; sein Amt versah er vom 1.