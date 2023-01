Eisbaden im Engadin oder die Sucht nach dem Kältekick

Barfuss, nur mit Badehose und schwarzer Mütze bekleidet, steigt ein Mann den schneebedeckten Hang zum Bassin hinunter. Dunkel und klar schimmert das Wasser. Der Mann hält sich an einem Kletterseil fest, welches er an einem knorrigen Baum weiter oben befestigt hat, um nicht auszurutschen. Es ist noch schattig hier, unterhalb der Alp Bernina Suot, wo der Berninabach in mehreren kleineren Wasserfällen das Tal hinunterfliesst und immer wieder in natürliche Becken mündet.