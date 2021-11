Der Dorfjunge

2018 war Maurin Malär im Walliser Saastal tätig. Der Gedanke ans Politisieren in seiner Heimat war weiter weg als die Heimat selbst. Gute drei Jahre später ist Malär designierter Gemeindepräsident von Vaz/Obervaz. Als erst 31-Jähriger darf der in Valbella aufgewachsene Eventmanager im Januar ins Büro des Präsidenten ziehen: in drei Jahren von null fast direkt auf hundert, an die Gemeindespitze.