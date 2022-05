Der Daumen als Glückssymbol 

Wie es zur Redensart kam, ist nicht eindeutig geklärt. So nehmen manche an, dass das Glückwünschen per Daumen mit den Gladiatorenkämpfen im antiken Rom zu tun hat. Schon damals vor rund 2000 Jahren war der Daumen von grosser Bedeutung. Hatten die Menschen in der Arena nämlich Mitleid mit einem gescheiterten Gladiator, so versteckten sie ihren Daumen unter den anderen Fingern und baten den Herrscher so um Gnade für den Kämpfer. Diese Geste wurde im Lateinischen als «premere policem» beschrieben, das übersetzt so viel bedeutet wie «Daumen drücken».