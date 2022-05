Der Churer Wald im Wandel

Der Churer Wald diente im 19. Jahrhundert hauptsächlich als Rohstofflieferant. Das Holz wurde direkt im Wald geschlagen und danach mit Pferdefuhrwerk zur Weiterverarbeitung transportiert. Noch heute erinnern zahlreiche Waldwege im Fürstenwald, am Mittenberg und in Richtung Brambrüesch an diese Zeiten.