Der Churer Drogenszene auf der Spur

Konsumraum: eine mögliche Entschärfung des Problems

Seit einigen Jahren kämpft die Stadt Chur mit der offenen Drogenszene mitten in der Stadt – im Churer Stadtpark. Die Stadt Chur will die Situation der Drogenabhängigen verbessern. Dafür könnte ein Konsumraum helfen. In diesem Raum könnten Betroffene begleitet Drogen einnehmen.

Obwohl ein solcher Konsumraum auf Churer Stadtgebiet schon länger ein Thema ist, gibt es noch keinen. RSO-Reporterin Sara Marti hat im letzten Teil der Serie untersucht, weshalb das so ist.