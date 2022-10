Der Bündner Festumzug an der Olma

Heute Samstag dreht sich an der Olma in St. Gallen alles um den Kanton Graubünden, der als Gastkanton mit einem Festumzug und grossem Festakt in der Olma-Arena gefeiert wird.

Am Umzug präsentieren laut der Webseite der Messe rund 1100 Bündnerinnen und Bündner ihre Heimat in elf verschiedenen Themenblöcken: von Viva la Grischa, Freizeit, Sommer- und Wintersport, über Kultur, Alpwirtschaft und Traditionen, bis hin zu Verkehrsmitteln, Arbeit und Bildung sowie Genuss und Events. Die Themen und 55 Sujets sollen den Reichtum an Sprachen und Traditionen oder auch die Vielfalt von Wirtschaft und Kultur versinnbildlichen. Alle Infos zu den Umzugsthemen findet ihr hier.

Los geht der Umzug in St. Gallen um 10 Uhr an der Kreuzung der Kornhausstrasse/Viadianstrasse und endet auf dem Olma-Areal. Und ihr könnt ihn hier ab 10 Uhr live mitverfolgen: