Der April macht, was er will

Doch mit Beginn des neuen Monats änderte sich das Wetter schlagartig. Gerade als die Blumen zum ersten Mal blühen, man sich an das sonnige Wetter gewöhnt und den Grill ausgepackt hatte, ist in der Nacht auf Samstag die Schneefallgrenze auf der Alpennordseite überall in tiefe Lagen gesunken. An vielen Orten ist eine Schneeschicht liegen geblieben und auch am Samstag schneite es weiter. Gemäss Meteo News seien in erhöhten Lagen entlang der Alpen nochmals 10 bis lokal 20 Zentimeter zu erwarten. Mit Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt ist es für die Jahreszeit aussergewöhnlich kalt. Am Sonntag blieb es weitestgehend trocken, wobei von der Sonne aber nicht viel zu sehen war.