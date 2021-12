Denn Geschenke sind emotionale Brückenbauer

Heimelig sieht es in der «Stüva da Brail» aus. Es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie die Frauen hier einst an langen Winterabenden ihre Handarbeit am wärmenden Ofen verrichteten. Heute ist die Stube ein Museumslokal. Dass auf der Ofenbank neben dem Spinnrad wieder handgestrickte Socken liegen, hängt mit der aktuellen Sonderausstellung zusammen. Die Hauptakteure der neuen Ausstellung sind Geschenke – handwerklich hergestellte Alltagsgegenstände.