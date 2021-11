Deine Zukunft: Online-Infoabend am 1. Dezember besuchen

Lebenslanges Lernen ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern gilt seit vielen Jahrzehnten. Es ist auch in Zukunft wichtig, im Beruf fit zu sein. Die beste Möglichkeit, in sich selbst zu investieren, ist eine Weiterbildung mit einem eidg. anerkannten Abschluss. Nur: Was genau kann man tun?

Um sich über die persönlichen Möglichkeiten zu orientieren, organisiert die ibW am 1. Dezember um 19 Uhr einen Online-Infoabend, bei dem sich Interessierte unverbindlich und kostenlos über ihre Weiterbildungschancen informieren können.

1. Unter www.ibw.ch für den Online-Infoabend anmelden. Vor dem Anlass erhalten Sie den entsprechenden Zoom-Link per Mail zugestellt.

2. Ohne weitere Registrierung oder Downloads kommt man über einen Browser in eine kleine Online-Beratungsgruppe und wird von einer Fachperson der ibW begrüsst und über die persönlichen Weiterbildungschancen informiert.

In Zeiten von Video-Lernplattformen ist ein Online-Infoabend für Weiterbildungshungrige ein Kinderspiel, technisches Vorwissen ist nicht nötig. Ein Laptop, Computer, Tablet oder Handy (mit Mikrofon/Ton-Funktion) reicht, eine Webcam erlaubt zusätzlichen „Luxus“ (ist aber nicht zwingend nötig).

Mit den optimal gelegenen Schul-Standorten, beispielsweise am Bahnhof in Chur und Sargans, praxiserprobten Dozierenden und über 30 Jahren Erfahrung in der Höheren Berufsbildung ist die ibW die ideale Partnerin für Berufsleute, die sich neben ihrer normalen Arbeit weiterbilden und einen eidg. anerkannten Abschluss erlangen wollen. Auch in der schwierigen Coronavirus-Situation hat sich die ibW flexibel und agil gezeigt und innert kürzester Zeit erfolgreich auf Fernunterricht umgestellt.

Wer sich gerne über seine persönlichen Weiterbildungschancen informieren möchte, ist herzlich eingeladen, am 1. Dezember um 19 Uhr am Online-Infoabend teilzunehmen. Der Infoabend dauert in etwa eine Stunde, die Fachverantwortlichen der ibW gehen dabei auch gerne auf individuelle Fragen ein. Um die entsprechenden Vorbereitungen treffen zu können, bitten wir Interessierte um eine Anmeldung auf www.ibw.ch.

Am Infoabend werden Lehrgänge aus folgenden Berufsrichtungen vorgestellt: