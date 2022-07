Deine Sommertipps am Pizol – Panorama, Familienspass und vieles mehr

Das Erlebnisgebiet hat mit einer vielzahl an Attraktionen einiges zu bieten – insbesondere für Familien. Beim Wandern, bei Familien- und Fun-Attraktionen oder auch in der Gastronomie – wo man sich am Pizol auch bewegt präsentiert sich eine faszinierende Weitsicht auf die umliegende Bergwelt, das Sarganserland, die Bündner Herrschaft und das Rheintal bis zum Bodensee.

Tipp 1: 2-Seen-Wanderung

Die aussichtsreiche Wanderung führt zunächst von Pardiel über den Heidipfad zur Alp Schwarzbüel (Gastrobetrieb). Insbesondere beim Aussichtspunkt auf 1'727 m ü. M. lohnt es sich zu verweilen und die Aussicht zu geniessen. Über eine Hochmoorlandschaft mit leichtem Anstieg führt der Weg weiter bis zum Viltersersee. Der Bergsee ist in einer wunderbaren Kulisse eingebetet und es lohnt sich besonders an heissen Tagen, die Füsse ins kühle Bergwasser einzutauchen und ein Picknick am See durchzuführen. Nach dem Viltersersee windet sich der Weg vorbei an einem Alphüttli, bis zum grünblauen Wangsersee auf dem Pizol Hochplateau. Zum Tagesabschluss laden die Berggastronomien Laufbodenstübli oder Pizolhütte auf einen Zvieri auf den Sonnenterrassen ein, bevor es mit den Sesselbahnen zurück ins Tal geht. Natürlich kann die Wanderung auch in umgekehrter Weise durchgeführt werden.