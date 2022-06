Davos muss seinen Deponiebedarf regeln

Wo gebaut wird, fällt Material an, und das muss irgendwo abgelagert werden. In Davos wurde und wird viel gebaut. Hier kommen jährlich insgesamt rund 20’000 Kubikmeter an Aushubmaterial und Inertstoffen zusammen, welche nicht wiederverwertet werden können. «Der Bedarf an Deponievolumen ist aktuell sehr gross», heisst es im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) zu einer Vorlage, die Anfang Juli vom Davoser Grossen Landrat zuhanden einer Volksabstimmung verabschiedet werden soll. Inhaltlich betrifft das Geschäft sowohl Anpassung des Kiesabbaus wie aber auch eine Deponie-Erweiterung.