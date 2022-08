Davos hat «kosmische» Vermietung durchleuchtet

Wer auch immer hinter jenen Inseraten steht, in denen unter dem Titel «Unser kosmisches Bewusstsein» zur kostenlosen Teilnahme an einem Vortrag zu «Bewusstseins-Erweiterung» eingeladen wurde, wird keinen einzigen Gast begrüssen können. Jedenfalls nicht in der eigens dafür angemieteten Aula des «Bünda»-Primarschulhauses in Davos Dorf. Ausgerechnet in einer Schulanlage sollte diese Veranstaltung stattfinden, welche aufgrund ihres «kosmischen» Bezugs als fragwürdig eingestuft werden kann.