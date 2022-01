Davos ändert Kindergartenkonzept 

Verstreut über das Davoser Gemeindegebiet werden an acht Standorten total elf Kindergärten geführt. Ihr Betrieb untersteht den Volksschulen der Gemeinde. Dort sieht man sich mit dem an sich sehr positiven Umstand konfrontiert, dass in Davos viele Kinder leben. Das sorgt aber ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 kapazitätsmässig für Probleme. Wie man diese lösen will, darüber informierte der Davoser Hauptschulleiter Martin Flütsch diesen Dienstag an einem virtuellen Anlass die Elternschaft.