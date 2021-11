Das wohl peripherste Restaurant der Schweiz hat gewonnen

Das «Garni Bar Post» in Castasegna befindet sich nur einen Steinwurf von der Grenze zu Italien entfernt. Das Lokal, in welchem Einheimische und Touristen zum Kaffee oder zum Aperitif vorbeikommen, ist klein, aber charmant. Im Sommer fällt die gelbgestreifte Marquise auf, und kleine Tische auf der Terrasse laden zum Verweilen ein. Der Innenraum besticht durch viel Holz und Stein sowie eine gemütliche Bar. In einem hinteren Raum befindet sich ein separates Stübli. Seit Frühling 2021 führt Alice Huber das Garni mit Bar gemeinsam mit einer Mitarbeiterin.