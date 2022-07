Das versunkene Dorf wird lebendig

«Jetz ischt uf eimaal e touba Luft dür ds Tälli gganga. Er het d Palggabritter offa und zuo gchnätscht, dasch in de Angla gritschget heint, hed in de Gwättena pfiffa und gchüünet, het Sand vam Rii uufzwirbblet und mit dm Chömiruoss zämma ds Taal uss bblaaset.» So liest es sich, wenn Johann Josef Jörger (1860–1933) ein heraufziehendes Unwetter in Zervreila beschreibt – im einzigen Dialektroman, den es in Valser- und in Walserdeutsch überhaupt gibt.