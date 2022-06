Das Summer Fest war ein voller Erfolg

Wer sich im Anschluss an die Konzerte und während der DJ-Sets an einem der vielen Essens- und Getränkestände verpflegen wollte, musste kürzere Wartezeiten in Kauf nehmen. Denn am Samstag war das Summer Fest mit 3000 Gästen noch besser besucht als am Vortag. Dies ist ein voller Erfolg für die Organisatorinnen und Organisatoren. So wurden mit insgesamt über 4000 Besucherinnen und Besucher die Erwartungen übertroffen.