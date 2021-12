DAS «SINNVOLLE» WEIHNACHTSGESCHENK

Sehen

Luftig hohe Decken, weiss lackiertes Fichtenholz und 115 futuristisch anmutende Säulen: Neben dem Entspannen gibt es in der Tamina Therme auch vieles zu bestaunen. Hier wird Schweizer Tradition mit modernem Design verbunden. Die stilvolle Architektur wurde bereits mehrmals preisgekrönt. Grosse, ovale Fenster fluten die Räume mit Licht und geben den Blick frei auf die herrliche Bergwelt. Aber auch die neue Saunawelt der Tamina Therme überzeugt mit edlem Design aus griechischem Marmor und altholzverarbeiteter Eiche. So lädt das neue Schwitzparadies zum Träumen ein.

Fühlen

Lassen Sie sich im 36.5° warmen Thermalwasser treiben und spüren Sie, wie der Körper die Wärme aufnimmt und in Tiefenentspannung fällt. Tanken Sie neue Energie auf 7.300 m2 in verschiedenen Innen- und Aussenbecken, zahlreiche Sprudelliegen, Whirlpools und einen Strömungskanal. Entspannen Sie in der grössten Aufguss-Sauna der Schweiz und geniessen Sie belebende Hamam-Rituale im grosszügigen Dampfbad. Gönnen Sie sich anschliessend eine Auszeit mit den Wellness-Behandlungen der Tamina Therme. Die Treatments fühlen sich nicht nur angenehmen an, sondern haben einen positiven Einfluss auf Körper, Geist und Seele.

Schmecken

Im Café Therme warten hausgemachte und gesunde Geschmacksexplosionen auf Sie. Ob im Bademantel nach dem Sprudel in der Thermalwasserwelt oder bei Kaffee und Kuchen mit Freunden – im Café Therme finden Sie Ihren Lieblingsplatz. Entspannen Sie zwischen Ihren Saunagängen in der denkmalgeschützten Bistro-Lounge Hermitage bei gesunden, leckeren Snacks.

Riechen

Geniessen Sie einmalige Saunagänge mit wohltuenden Düften in der vielfältigen Saunawelt der Tamina Therme. Die stündlichen Aufgüsse bieten für jedes Bedürfnis das passende Angebot und werden saisonal angepasst. Lavendel, Balsamtanne oder Eukalyptus – die Aufgüsse werden ausschliesslich mit 100% naturreinen ätherischen Ölen durchgeführt.

Hören

Immer wieder finden im Thermalbad und in der Saunawelt Veranstaltungen statt. So verwandeln beispielsweise Musikschüler/innen oder ganze Orchester die Tamina Therme in einen einzigartigen Konzerttempel. Verschiedene musikalische Events lassen Sie in eine Welt des Staunens und Erlebens eintauchen – fernab vom Alltagsstress.