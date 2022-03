Das Schloss Schauenstein ist verkauft

Das Schloss Schauenstein sei neu Partnerbetrieb von The Living Circle, werde aber nicht «einverleibt» in die Caminada Gruppe. So übernehme der Partner The Living Circle eine Minderheitsbeteiligung an der Betriebsgesellschaft Caminada Group AG. Wie es heisst, bleiben Sarah und Andreas Caminada Mehrheitsaktionäre und führen ihre verschiedenen Restaurants weiter wie bisher. «Für den Gast ändert sich nichts», sagt Caminada, «aber wir gewinnen mit The Living Circle einen starken Partner, der uns den nötigen Spielraum gibt, um Fürstenau mit neuen Ideen weiterzuentwickeln.»