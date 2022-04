Das Osternest am Gartentor

Obwohl ich kein Fan von Handyfotos bin und sie nie für meinen Beruf verwende, ist mein Smartphone voll mit Bildern und Videos. Viele Leute fotografieren mit ihren Handys einfach drauflos, auch wenn sie die Bilder anschliessend gar nicht brauchen und sie so in Vergessenheit geraten. Ich denke, dass Handybilder für viele als «Beweismittel» ihres Alltags dienen. So ist es auch mir am Karfreitag bei einem Spaziergang ergangen, als ich in Mollis an einem Gartentor vorbeiging, mit dem Schild «Frohe Ostern» daran. Zusätzlich war das Tor mit Blumen und mit einem Hasenbild dekoriert.