Das neue Edelweiss-Flugzeug hat einen Bündner Namen

Der neue Airbus A320 sei zudem die erste Maschine, die in diesem Jahr neu zu Edelweiss stosse, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Freude sei dementsprechend gross, den jüngsten Flottenzugang auf den Namen «Madrisa» zu taufen. Der Genuss- und Familienberg Madrisa – auch Hausberg von Klosters – biete sowohl im Sommer als auch im Winter viel Abwechslung. Ebenfalls wachse die Alpenblume Edelweiss auf dem Berg. Dadurch sei der Name des Berges geradezu ideal für die Schweizer Ferienfluggesellschaft.