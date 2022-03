Das «löbliche» Jenaz bietet 198 Jahre Geschichte an

Die Pausenglocke auf dem Dach ist nicht zu übersehen. Geläutet wurde diese schon sehr lange nicht mehr. Vor über 20 Jahren wurde das vormalig für die Primar- und Oberstufe genutzte Schulhaus im Dorfkern von Jenaz geschlossen, die Dorfkinder besuchten fortan den Unterricht in neuen Schulanlagen. Viele Generationen gingen in dem in Strickbauweise erstellten Gebäude ein und aus. Eine auf der Aussenwand angebrachte Schrift erinnert an dessen weit zurückreichende Geschichte: «Schulhaus der löblichen Gemeinde Jenaz, erbaut im Jahr 1824». Auch Werner Bär drückte dort einst die Schulbank.