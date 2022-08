Das Kulturraumnetzwerk, ein brennender Globus und schwedische Verstärkung

Weibeln für mehr Raum für Kulturschaffende: Rolf Caflisch und Jen Ries befinden sich in einem leer stehenden Raum in der Nähe der Churer Altstadt. Denn im Herbst entscheidet die Churer Stimmbevölkerung darüber, ob der Verein «Kulturraumnetzwerk Chur» mit einem jährlichen Beitrag unterstützt wird, um so geeignete Räumlichkeiten für Kulturschaffende verwalten und vermieten zu können.

Bild Livia Mauerhofer