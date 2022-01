«Das Kloster ist im Hintergrund immer da für uns»

So eine Schule, meint sie, werde «ein Stück weit wie ein eigenes Kind, wenn man sie so lange führt». Lange, das heisst in ihrem Fall: 38 Jahre. Ab 1983 hat Sr. Priska Füglistaler die Geschicke der Schule St. Catharina in Cazis geleitet, in einer Zeit, die permanent von betrieblichen und pädagogischen Veränderungen geprägt war, jüngst mit dem Lehrplan 21. Inzwischen hat Sr. Priska das Pensionsalter bereits überschritten, 67 Jahre alt ist sie, und mit etwas Verzögerung steht nun ihre Nachfolgerin bereit.