Das ist das Bündner Team für die Swiss Skills

Graubünden wird an den diesjährigen Swiss Skills von 14 jungen Berufsleuten vertreten. Das teilen die Organisatoren des Anlasses mit, an dem sich rund 1150 Lernende aus 150 Berufen messen. Die Swiss Skills finden in diesem Jahr vom 7. bis 11. September statt. Es ist nach 2014 und 2018 die dritte Auflage des Anlasses.

Für Graubünden mit von der Partie sind:

Alessia Badertscher (Hotel-Rezeption)

Angela Maria Chanton (Kosmetikerin)

Claudio Hössli (Metallbaukonstrukteur)

Daniele Rossi (Karosserielackierer)

Eleonora Nicolaci (Fachfrau Textilpflege)

Jan Viletta (Landwirt), Jana Putzi (Mediamatics)

Janick Van Lavieren (Kältesystem-Monteur)

Lars Peder (Web Technologies)

Lian Rappo (Kältesystem-Planer)

Livio Prader (Kältesystem-Monteur)

Naibi Giuliana Duttweiler (Hotel-Rezeption)

Nicolas Caluori (Cyber Security Web Technologies)

Riet Scandella (Hotellerie Hauswirtschaft)

Die 14 Bündnerinnen und Bündner reisen also nach Bern, wo während fünf Tagen rund 120'000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Unter anderem werden 2426 Schulklassen mit mehr als 60'000 Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Schweiz den Anlass besuchen. (red)