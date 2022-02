Das Hotel «Val Sinestra» wird zur Kulisse für einen neuen Familienfilm

Eine grosse Windmaschine steht auf dem Kirchenplatz von Sent. Sie bläst buchstäblich zum Sturm, denn eine Gruppe von Kindern kämpft sich auf der Suche nach den Erwachsenen gegen den Wind in Richtung Kirchentor. Im Film wird die Kirche zum rettenden Ort mitten im Schneesturm. An diesem sonnigen Februartag braucht es allerdings viel Fantasie, um sich die dramatische Szene vorzustellen. Da können zwei Crewmitglieder noch so viel Schnee durch den Ventilator schmeissen. «Die Sturmszene wird später noch in der Postproduktion gemacht», erklärt Alexis Lieber.