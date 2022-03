Das Haus der Generationen wird erweitert

Im Neugut in Landquart finden mehrere Generationen ein Zuhause. Es dient sowohl als Pflegezentrum als auch als Kindertagesstätte. Nebst dem Hauptgebäude gab es bis vor Kurzem auch ein Nebengebäude. Es war 127 Jahre lang in Betrieb. Im Gebäude waren Einzelzimmer für Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums sowie für Lernende des Gutsbetriebs untergebracht. «Ebenfalls befand sich darin einst eine Metzgerei, eine Mosterei und eine Waschküche», so Christian Möhr, Präsident der Baukommission, am Mittwoch vor den Medien.