Das Gefühl für die Staublawine wird geschärft

Wer in Netstal aufgewachsen ist, weiss eigentlich Bescheid. Das war die Meinung am Mediengespräch, zu dem die Gemeinde Glarus am Freitag eingeladen hat. Thema: Lawinengefahr in Netstal. Gemeinderat Markus Schnyder, zuständig für Versorgung und Sicherheit, ist einer dieser Netstaler. Für ihn sei die Staublawine von der Wiggiswand herunter nichts Ausserordentliches: «Aber ein Erlebnis letzten Winter hat mir eine andere Wahrnehmung aufgezeigt.» Eine an sich kleine und bestimmt harmlose Lawine sei von einem Leserreporter gefilmt und schweizweit sichtbar geworden.