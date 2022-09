Das etwas andere Klassenzimmer auf Zeit

Die Organisation der Schulstandorte wirbelte anlässlich der Fusion zur Gemeinde Domleschg per 1. Januar 2015 einigen Staub auf. Letztlich setzte sich das Konzept mit zwei Primarschulstandorten in Tomils und Rodels, einer Oberstufe in Paspels sowie je einem Kindergarten an allen drei Standorten durch. Die markanteste und daher auch umstrittenste Veränderung war, dass Paspels die Primarschule verlor. Auf das Schuljahr 2016/17 wurde das neue Konzept umgesetzt, doch lediglich vier Jahre später mussten die Schul- und Gemeindeverantwortlichen erneut über die Bücher.