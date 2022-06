Das einstige «Juniörli» feiert als «Speedy» den runden Geburtstag

Seit einem halben Jahrhundert hat er das Fördern von Schreib- und Lesekompetenzen gezielt im Visier: der inzwischen pensionierte Lehrer und schulische Heilpädagoge Reto Schaub aus Almens. Für ihn ist klar: Sollen Jugendliche an die Zeitungslektüre – ob nun analog auf Papier oder inzwischen auch digital via App und Onlineportal – herangeführt werden, dann geschieht das am besten über ein eigenes Zeitungsprojekt. «Für die Jugendlichen gehört das tägliche Zeitungslesen noch nicht ganz selbstverständlich zum Alltag», meint Schaub.