Das Duo Gätzi und Rönisch geht, Marco Veraguth kommt

Sie haben das Hotel-Restaurant «Capricorns» in Wergenstein seit dessen Sanierung im Jahr 2011 geprägt: Betriebsleiterin Barbara Gätzi und Küchenchef Torsten Rönisch, der über mehrere Jahre hinweg für 13 «Gault Millau»-Punkte am Schamserberg sorgte. Nach zehn Jahren gehen nun beide – wie schon zu Beginn ihrer gemeinsamen Tätigkeit festgelegt – neue berufliche Wege. Die Mitte Dezember gestartete Wintersaison wird ihre letzte in Wergenstein sein, wie die Stiftung Capricorns, die Eigentümerin der Herberge im Naturpark Beverin, bekannt gibt. Die Nachfolge ist aber bereits geregelt: Ab dem Sommer 2022 übernimmt Marco Veraguth die Leitung des Hotel-Restaurants. Der 47-jährige gelernte Koch und Restaurateur-Hotelier ist laut Mitteilung in Flims aufgewachsen und verfügt über Erfahrung in verschiedenen Schweizer Hotel- und Gastronomiebetrieben. Zuletzt war er über mehrere Jahre Restaurantmanager bei der SV Group in Zürich. Nun freue er sich darauf, in die Bündner Heimat zurückzukehren und das «Capricorns» zu übernehmen, heisst es in der Mitteilung.