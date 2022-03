«Das Coronavirus ist immer noch da»

Doch obwohl die Verunsicherung abgenommen habe, sei sie immer noch nicht ganz verschwunden. «Es macht Krebsbetroffenen besonders Angst, dass die Menschen in den Läden keine Masken tragen», führt der medizinische Leiter weiter aus. Die Krebsliga hätte sich daher in den Läden weniger schnelle Lockerungen gewünscht. «Aus medizinischer Sicht wäre es sicher nicht schlecht gewesen», meint Zala. Daher möchte die Organisation nun an alle Menschen, die nicht gefährdet sind, appellieren: «Respektiert die Tatsache, dass sich Krebspatientinnen und Krebspatienten weiterhin schützen müssen.» Ausserdem sollte man auch auf körperliche Nähe – seien es Küsschen oder Umarmungen – in Gegenwart von Krebsbetroffenen verzichten.